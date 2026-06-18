ＭＴＧは健康・美容機器を展開。新製品を継続的に投入しており、その都度新たな価格設定を行っていることが好業績につながっている。 足もとでは「ＲｅＦａ（リファ）」のブランドストアでの販売好調や家電量販店の売り場拡大などを背景に、リテールストア事業が大きく伸長。また、ギフト需要の取り込みなどからダイレクトマーケティング事業も堅調に推移している。ブランド力向上による粗利の増加で、５月１２