午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０４、値下がり銘柄数は４０２、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位にサービス、銀行、電気機器、鉱業など。値下がりで目立つのは海運、非鉄金属、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS