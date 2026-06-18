アルコール性の肝疾患は、脂肪肝→肝炎→肝硬変と段階的に進行します。初期の脂肪肝はほとんど自覚症状がなく、「体調は問題ない」と感じていても、肝臓は静かにダメージを受け続けていることがあります。血液検査の数値の見方や、定期的な健診の重要性について、この記事でわかりやすくご紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法