SNSの発信を中心に子育て世代から関心を集める木下ゆーきさん。そんな木下さんが経験したのは先天性永久歯欠損（生まれつき永久歯の数が足りない状態）でした。子どもの歯の成長は個人差が大きく、見逃されやすいトラブルも少なくありません。そこで今回は木下ゆーきさんの実体験をもとに、子どもの歯の生え変わりやむし歯予防、歯並びの矯正などをテーマにお話を伺い、歯科医師の桜井恵中先生に一般的な知見か