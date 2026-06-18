成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方の財産を守り、介護医療に関わる契約や同意を支援するための法的な仕組みです。知的障害、精神障害、認知症などが原因で、1人で決定することに不安や心配がある方が安心して生活するために制定されています。本記事では、介護福祉に携わる方やご家族の介護に直面している方に向けて、成年後見制度の仕組みから、利用するまでの流れ、費用の目安や注意点を解説します。 監修社会福祉