【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月16日・17日の2日間にわたって、TOYOTA ARENA TOKYOで『17th Single ひなた坂46 LIVE』が開催。ライブでは、日向坂46の前身グループである、けやき坂46（ひらがなけやきざか46）の楽曲を多く取り入れ、上を目指して突き進む「ひらがな魂」を存分に見せた。オフィシャルレポートでは、最終日となる2日目の模様を届ける。 ■「最後の最後まで見逃さず、一緒に楽しんでいた