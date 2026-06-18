【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manのラウールが、6月18日22時から放送されるTBS『週刊さんまとマツコ特大号』に出演する。 ■1972年生まれの真実が次々と飛び出す 明石家さんまとマツコ・デラックスが、局地的ホットニュースを掘り下げる『週刊さんまとマツコ』。今回は「昭和イチヤバい世代 72年生まれの集いスペシャル」と題して、第6弾となるスペシャルを放送する。 1972年は出生数が200万