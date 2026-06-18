【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、2024年7月に配信リリースしたアニメ『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」のMVが、累計再生回数1億回を突破した。 ■TikTokでのUGCを含む関連動画の総再生数は9億回を記録 「UNDEAD」MVは、楽曲に合わせて『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』のアニメ本編カットやエンディング映像を組み