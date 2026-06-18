◆市場が熱狂、スペースXの株価は割高か 現在の米国金融市場を理解する上で、最も重要なキーワードは「時間軸」かもしれないと考えている。市場では、さまざまなテーマが同時に動いている。しかし、それらには共通点がある。それは、市場参加者や政策当局、企業、国家が見ている時間軸が大きくズレているということである。現在の市場は、単に強気派と弱気派が対立しているわけではない。短期を見る