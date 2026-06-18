18日10時現在の日経平均株価は前日比1050.03円（1.50％）高の7万952.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1104、値下がりは402、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を231.30円押し上げている。次いでＳＢＧ が205.96円、村田製 が109.82円、イビデン が94.20円、リクルート が76.93円と続く。 マイナス寄与度は24