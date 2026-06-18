18日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝160円69銭前後と、前日午後5時時点に比べ51銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円04銭前後と90銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース