サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会は日本時間18日、グループKのポルトガルとコンゴ民主共和国の試合が行われ、1-1で引き分けた。52年ぶり2度目出場のコンゴ民主共和国は1点を追う前半アディショナルタイムにCKをショートコーナーでつないで放り込んだクロスをFWヨアヌ・ウィサがヘディングで決めて追いつくと、後半はポルトガルの猛攻をしのぎ、W杯で初めて勝ち点を得た。ザイールとして出場した1974年西ドイツ大会では