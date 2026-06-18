女子総合格闘家のRENA（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。同学年の人気格闘家たちとの集合写真を公開した。自身のインスタグラムで「武尊の引退パーティーにお邪魔してきました」と題してつづり始めた。「武尊、本当に素晴らしい試合を見せてくれて格闘技を盛り上げてくれてありがとう！！！スーパーヒーローお疲れ様でした」と引退した武尊をねぎらった。そして「武尊、HIROYA、まっつん、ふみや、たつや、そ