大阪市淀川区の路上で、対立する客引きグループの男性に暴行しケガをさせたとして、男ら3人が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは大阪市淀川区に住む自称・飲食店従業員の古野基佑容疑者（36）ら3人です。 警察によりますと、古野容疑者らは今年2月、淀川区西中島の路上で対立する客引きグループの30代の男性を殴るなどし、ろっ骨を折るなどの重傷を負わせた疑いがもたれています。 当時、男性は店のオ