⽇本ロレアルが展開する、⽇本発のメイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」は、2026年6⽉19⽇（⾦）にブランドの原点である表参道にて、新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」をオープンする。 オープンに先駆け、2026年6⽉17⽇（⽔）に表参道ヒルズスペースオーにて「シュウ ウ