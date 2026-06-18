兵庫県姫路市の登山道で男性が刃物で刺されたとして警察が捜査していた事件で、男性が自ら腹部を刺したと話していることが分かりました。 【写真を見る】「自殺しようと思った…痛かったので通報した」“刃物で刺された”との通報は自作自演警察の業務を妨害したとして捜査兵庫・姫路市 6月15日の午後7時すぎ姫路市の書写山圓教寺につながる登山道で「下山中に刃物で刺された」と男性から通報がありました。 男性の腹部には