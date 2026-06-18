6月18日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 午前中は激しい雨や雷に注意してください。天草市本渡では午前8時半までの1時間に42.5ミリの激しい雨を観測しました。特に雨が強く降るのは午前中ですが、午後も雨が降ったり止んだりの天気が続きそうです。 日中の最高気温は熊本市で28℃の予想です。雨が止む時間があると急に気温が上がって蒸し暑くなります。現