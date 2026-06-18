友人の女性を刺して殺害しようとしたとして、福岡県警東署は１８日、自称福岡市城南区片江１、職業不詳藤本朱緒（しおり）容疑者（３６）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。女性は病院に搬送後、死亡が確認された。署は今後、殺人容疑に切り替えて捜査する。発表によると、藤本容疑者は１８日午前３時１５分頃、同市東区の女性（３３）宅で、殺意を持って、刃物のようなもので女性の首などを複数回突き刺すなどして殺害しようと