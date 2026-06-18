友人の女性を刺して殺害しようとしたとして、福岡県警東署は１８日、自称福岡市城南区片江１、職業不詳藤本朱緒（しおり）容疑者（３６）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。女性は病院に搬送後、死亡が確認された。署は今後、殺人容疑に切り替えて捜査する。発表によると、藤本容疑者は１８日午前３時１５分頃、同市東区の女性（３３）宅で、殺意を持って、刃物のようなもので女性の首などを複数回突き刺すなどして殺害しようと
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 2. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
- 3. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
- 4. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
- 5. 「けいれん動画」はじめ語る意図
- 6. 嵐ライブの日に「密会」納得理由
- 7. ワークマンの2900円靴の「罪」
- 8. ひろゆき氏 海外1人旅女性に忠告
- 9. 吉高由里子に「白髪」親近感も
- 10. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
- 1. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
- 2. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
- 3. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
- 4. 豊島区 民泊15事業者に停止命令
- 5. 米 イラン不合意なら爆弾落とす
- 6. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
- 7. 禁錮5年も「何も反省してない」
- 8. 2人の承諾得て殺害 懲役13年求刑
- 9. 白黒銀 3色パケのおにぎり登場
- 10. アップルCEO 値上げ避けられない
- 1. ワークマンの2900円靴の「罪」
- 2. ボディソープで掃除 異例の声明
- 3. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
- 4. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
- 5. 2億円超の港区物件「抵抗感」も
- 6. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 7. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
- 8. 消費税1%案「議論していない」
- 9. 医者の妻の職業TOP3 裏事情も
- 10. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
- 1. 「日本人みな同じ顔」発言を謝罪
- 2. 反日情緒は「常に存在してない」
- 3. 10kg減量「マンジャロ必要ない」
- 4. 韓国女性への「つり目態度」物議
- 5. ヒトの発育遅延 原因を解明
- 6. ロシア大統領風刺の芸術家射殺
- 7. Netflixで人気 韓俳優100万急増
- 8. プーチン氏批判で知られる人射殺
- 9. マルフォイ俳優 出会い系に帰還
- 10. 露と東南アジア連合が一堂に会へ
- 1. 26年東大合格者 爆増させた学校
- 2. チルアウトの「消せる」広告話題
- 3. 「紅プリンセス」中国に流出か
- 4. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
- 5. ChatGPT利用者 初めて50％割れ
- 6. 家電販売業界 再編で「激変」も
- 7. みずほ 6カ月物で最大年2・0%
- 8. 日本人 観光しなくなったワケ
- 9. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
- 10. ＫＤＤＩ松田社長、売上高架空計上問題巡り一部取引先を提訴と明かす
- 1. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
- 2. 台湾の国民的家電 大同電鍋に
- 3. KDDI株主総会、株主らAI戦略やガバナンスを問う ローソンでのpovo販売は9倍に成長
- 4. 新品・中古カメラ人気ランキング
- 5. Windows 11の「Microsoftアカウント」を使わせる圧が強くてユーザーから不満の声
- 6. 無料でウェブページの変化を自動検知できる「changedetection.io」をDockerでセットアップして実際に監視してみた
- 7. 「9.11」の写真を5000枚以上集めた「World Trade Center Photos」
- 8. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
- 9. ホットクックで減量食「沼・セメント・マグマ」を料理してカラダづくり
- 10. Galaxy A25 5Gが強い 東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2026/6/18
- 11. Anthropic、「Claude Design」を実務向けに強化 ブランド準拠のデザイン生成を支援
- 12. Windows 11標準メディアプレーヤー、旧版より重くHEVC再生も有料 推奨はVLCか
- 13. Google、会話のキャッチボールもできる新「Google Home スピーカー」。16800円
- 14. [石野純也の「スマホとお金」]スマホにもついにメモリ高騰の波。端末価格はどう変わる？ 新モデルの事情と今選ぶべき機種
- 15. レゴ公式のフル可動「パナマ運河」キットが圧巻のデキ
- 16. 食の「らくらくホン」は現れるか──Longevity Foodの未来｜FOOD Lab
- 17. コードレスで使う場所を選ばない！折りたたんで持ち運べる充電式LEDデスクライト
- 18. スマートフォンで「時差ぼけ」が解消？ 体内時計の研究者が共同開発したアプリの実用度
- 19. ノートンライフロックが個人情報流出モニタリング・被害時電話サポート対応の「ノートン ID アドバイザー Powered by LifeLock」を11月26日に発売【レポート】
- 20. グーグル、7種類の新絵文字を公開 「指紋」「目の下にくま」など
- 1. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
- 2. 大谷15号も「やっぱりおかしい」
- 3. 阿部氏騒動 義母が違和感語った
- 4. 哀れだ C・ロナウドが期待外れに
- 5. 本田圭佑 日本代表にダメ出し
- 6. 久保建英のけが 全治6週間可能性
- 7. 本田氏の解説 ボロカス言われる
- 8. オランダ戦で途中交代の久保建英、左ひざ負傷が判明…早期復帰を目指して治療へ、日本代表からは離脱せず
- 9. AI生成疑う声も クロアチア女性
- 10. W杯 FWワヒが八百長疑惑で逮捕
- 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 2. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
- 3. 「けいれん動画」はじめ語る意図
- 4. 嵐ライブの日に「密会」納得理由
- 5. 吉高由里子に「白髪」親近感も
- 6. リロの声優務めた 米女優が死去
- 7. ひろゆき氏 海外1人旅女性に忠告
- 8. 書店減少 大手15社が共同声明
- 9. 園児の皆さんに…橋下徹氏が反省
- 10. 累計100万部突破 人気作アニメ化
- 1. 離婚したい ドッキリ仕掛け後悔
- 2. ユニクロ「幻のTシャツ」が再販
- 3. 細身の川口春奈が10kg減 賛否も
- 4. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 5. 奨学金借り借金だけ残った 後悔
- 6. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
- 7. 老後の孤独防ぐ 散歩習慣作り方
- 8. 産後レス「私が原因」妻が反省
- 9. 「70代 ZARAを着る」大人コーデ
- 10. 鼻腔がん宣告 主婦の闘病告白