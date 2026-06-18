スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は17日（日本時間18日））、トロント・ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ（27）が、低調な成績にもかかわらずア・リーグ一塁手部門のオールスター投票でトップに立っていることについて、本人が驚いていると報じた。ゲレロは今季ここまで3本塁打、27打点、OPS.737で、フルシーズン換算でいずれも自己最低ペース。それでも第1回中間発表では60万票超を集め、20本塁打、OPS1.007のヤ