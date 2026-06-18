TUBEの前田亘輝が18日、自身のXを更新。17日に22歳の誕生日を迎えた鈴木福を祝福し、過去に鈴木からもらった直筆の手紙を公開した。【写真】「朝からホッコリ」前田亘輝が鈴木福から“11年前”にもらった直筆の手紙前田は「福くんお誕生日 おめでとう。22歳になったんですね 時の流れは早いものですね…」と祝福。「一緒にステージで歌ったあの日が懐かしい 君から頂いたメッセージは大切に保管させて頂いてますよ。常夏パパは