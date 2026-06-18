他人に渡す目的で自宅に薬約５０００錠を保管していたとして、大阪府警は１７日、無職の男（４０）（大阪府東大阪市）を医薬品医療機器法違反の疑いで再逮捕した。容疑を否認しているという。府警によると、男は、医薬品販売業などの許可がないのに、睡眠導入剤など１９種類約５０００錠を他人に渡す目的で自宅で保管した疑い。男は大阪・道頓堀の観光名所・グリコ看板近くにある遊歩道「グリ下」に出入りし、「薬屋さん」と