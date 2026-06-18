上げ幅が一時1400円を超えて初めて7万1千円台に乗せた日経平均株価を示すモニター＝18日午前、東京都港区の外為どっとコム18日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に続伸した。前日終値からの上げ幅は一時1400円を超えて初めて7万1千円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新。東証株価指数（TOPIX）も取引時間中の最高値を更新した。株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連などのハイテク銘柄の一角に買いが入り