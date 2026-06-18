“美女と野獣”のツーショット壇上に姿を現した途端、観客の視線は彼女に集中した。まるで妖精のような白い透明感のある姿に、一瞬で魅了されていた。俳優の夏帆（34）である。６月８日、新宿ピカデリー（東京・新宿区）で、６月26日全国公開の映画『四月の余白』の完成披露舞台挨拶が開かれ、主演の一ノ瀬ワタル（40）とともにヒロインの夏帆が登壇した。「本作は、映画『空白』（’21年）や『ミッシング』（’24年）を手がけた吉