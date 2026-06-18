直木賞や本屋大賞を受賞し、売り切れになる書店も出るという人気作家、辻村深月さんが2026年6月17日放送の「THE TIME,」（TBS系）に出演、最新作について文芸評論家の三宅香帆さんのインタビューを受けた。「自分がどうしたいかではなく登場人物が何をしたいか」辻村さんは、2004年に「冷たい校舎の時は止まる」でデビュー。その後「鍵のない夢を見る」（2012年）で直木賞、「かがみの孤城」（2018年）は本屋大賞を受賞し映像化さ