9年の月日を経てW杯の舞台で共闘北中米ワールドカップ（W杯）に参戦中の日本代表は、現地時間6月14日のオランダ戦を2-2で引き分けた。この試合で活躍を見せたMF久保建英とMF中村敬斗について、W杯が公式Xで注目。過去と現在の2ショットを比較し、「エモい」と反響を呼んでいる。W杯の公式Xは「共に育ち、共に闘う」と綴り、久保と中村の2ショットを公開。2017年のU-17W杯のベンチに座る姿と、北中米W杯のオランダ戦で歓喜を爆