◆米大リーグカブス―ロッキーズ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が本拠地・ロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、２回にあわや１１号２ランかと思える特大のタイムリー二塁打を放った。第１打席四球。第２打席は５点を先取した２回１死一塁で左腕サリバンの内角直球を強振した。打球は左翼ポール近くに飛び、鈴木も本塁打かと思って見守ったが、フェンス直撃。