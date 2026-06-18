◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組パナマ０―１ガーナ（１７日、トロント競技場）２大会連続５度目の出場のガーナ（ＦＩＦＡランク同７３位）は、２大会ぶり２度目の出場のパナマ（同３４位）と１次リーグＬ組初戦で対戦。０ー０の後半アディショナルタイム５分、左サイドを突破した途中出場のＭＦアサンテのグラウンダークロスをＭＦイレンキが右足で押し込み、待望の先制ゴールを決めた。今年４月に就任したカルロス・