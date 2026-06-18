俳優の古川雄輝と原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の長野凌大がW主演を務めるドラマ『普通の恋愛』のメインビジュアルと主題歌が18日、公開された。【写真】弟・長野蒼大が所属！VOKSY DAYS原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くBLコミック。過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避けてきた36歳の上司・文原一良（古川）と、これまで人に恋愛感情