とちぎテレビ 酒で地域を盛り上げようと宇都宮市の卸売り会社が１７日、メーカーと販売店などをつなぐ見本市を開きました。 宇都宮市に本社を置く酒の卸売り、横倉本店が開催した見本市。 その名も「美酒探訪」です。 これまでは宇都宮市中心部のホテルで開いていましたが、今回は、多くの人に試飲を楽しんでもらおうとＪＲ宇都宮駅東口のライトキューブ宇都宮が会場になりました。 栃木県内１