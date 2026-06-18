ファッションデザイナーの川島幸美さんが18日までに自身のインスタグラムを更新。有名シンガー・ソングライターの叔母と、世界的歌姫との豪華スリーショットを公開した。「10代の頃から、いつも心を弾ませてくれたGroovyなサウンド1993年のアルバム “janet.” のジャケット写真があまりにもかっこよくて、レコードショップでパネルを譲っていただき、大切にお部屋に飾っていたこともあるくらい」とつづった。「あの頃と変