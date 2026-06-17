とちぎテレビ ７月９日に開幕する夏の高校野球栃木大会の組み合わせ抽選会が１７日行われ、出場する６１校５２チームの対戦カードが決まりました。 宇都宮市内で行われた抽選会では、各チームのキャプテンなど代表選手が一人ずつくじを引きました。 それでは組み合わせをブロックごとに見ていきます。 Ａ・Ｂブロックです。 ５年ぶりの夏の甲子園出場を目指す作新学院は、真岡工と大田原の勝者と