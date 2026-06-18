とちぎテレビ 大手損害保険会社が１７日、災害時に使用する寝袋などの防災備品を栃木県に寄贈しました。 防災用の備品を寄贈したのは、あいおいニッセイ同和損害保険です。 県外で大規模な災害が発生した時に職員を派遣する際の装備品として寝袋４つと簡易型のローベッド４個を贈ることになり栃木支店の水谷匡男支店長らが県庁を訪れて県危機管理防災局の大森豊局長に目録を手渡しました。 これに対し県は感謝