とちぎテレビ 火事が起きた時の初期消火の技術のスピードや正確性を競う消火競技会が１７日、那須塩原市で開かれました。 この消火競技会は、危険物を扱う事業所などの従業員の防火意識を高めることと消火技術の向上を図ろうと那須地区危険物保安協会が開いたものです。 今回は協会に加盟する事業所の防火クラブなど男女それぞれ８チーム合わせて１６チームが参加しました。 競技は消火する位置な