動画配信サービス「Prime Video」で7月17日から世界独占配信されるPrime Originalドラマ『犯罪者』の追加キャスト第2弾が発表され、青木崇高、MEGUMI、マギー、ダンカン、佐野玲於（GENERATIONS）、岩城星那（LIL LEAGUE）の出演が明らかになった。【画像】これまでに発表されたキャスト入り人物相関図本作は、「相棒」シリーズなどで知られる脚本家・太田愛の同名小説を実写化したクライム・ミステリー。警察、政治、巨大企業