とちぎテレビ ＬＲＴ・ライトラインを運行する宇都宮ライトレールは１６日、開業から２周年を迎えた２０２５年度の決算概要を発表し、利用者数が過去最多となって収益を押し上げ３期連続の黒字となりました。 発表によりますと、通常業務全体での利益を表す「経常利益」は、前の年度と比べて８．９％増の２億５８１９万円、最終的な儲けを示す「当期純利益」は１４．５％増の２億１８２９万円となりました。 黒字