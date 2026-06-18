文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は18日、全国の公立学校を対象にした2025年度英語教育実施状況調査で、中学3年で英検3級相当以上の英語力がある生徒が54.6％（前年度比2.2ポイント増）に上ったと発表した。高校3年で英検準2級相当以上は52.4％（同0.8ポイント増）だった。教育振興基本計画は、27年度までにいずれも60％以上にすることを目標としている。中3の英検3級相当以上の割合は、都道府県・政令指定都市別で高い順に