◇ア・リーグレッドソックス−ブルージェイズ（2026年6月17日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、「6番・DH」で先発出場し、0−2の5回2死満塁の絶好機で代打にイートンを送られた。イートンは一ゴロに倒れ得点はなかった。「侍戦士」には屈辱の交代となった。吉田は、試合前で今季成績は率.245、10打点、1本塁打。6月は.185、打点、本塁打なしと調子を落としていた。この日は4回