１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、安（早坂美海）の結婚が進んでいることが明らかになった。安は、槇村の兄・宗一を瑞穂屋で見て結婚を熱望。両家顔合わせにまでこぎつけるも、帰宅後に結婚をしたくないと言い出していた。母の美津（水野美紀）は怒るも、安は、姉のりん（見上愛）が働き、自分が実家で奥さまになればいいと言い出し、そのことを宗一に告げる。宗一は、自分も実は結婚には興味はない