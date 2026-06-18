大型犬が「お散歩したくない」と言い張って全然動いてくれないので、リードを引っ張って歩かせようとしたら…？想定外の行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破。「微笑ましい」「頭いい」といった声が寄せられています。 【動画：『お散歩をしたくない』と言い張る大型犬→諦めて歩くかと思ったら…想定外な『まさかの行動』】 大型犬が「お散歩したくない」と主張 TikTokアカウント「fukuokau