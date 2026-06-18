子犬と先住犬の心温まる「初対面」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で514万1000回再生を突破し、「ちょっとまってくれ可愛すぎる」「犬社会が出来た瞬間だ」「優しさで溢れてる…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子犬と先住犬が『出会った日』→『仲良くできるかな』と見ていたら、目線を合わせ…優しさに溢れた光景】 子犬と先住犬の初対面 TikTokアカウント「yomo_