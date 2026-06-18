飲料自販機と景品が当たるデジタルルーレットを融合させた新自動販売機「ガチャえもん C（コラボレーション）」がデビューする。開発したSDRS社（旧サンデン・リテールシステム）によると業界初の試み。景品はカプセルトイに限らず、箱型や各種サンプルなど様々なサイズに対応可能。飲料自販機で新たなワクワク・ドキドキ体験を提供する。飲料自販機の市場は2014年をピークに減少が続き、昨25年は200万台を割り込んだ。そ