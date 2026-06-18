サカナクション山口一郎（45）が17日にインスタグラムを更新。M!LKとのショットを公開した。山口は「滅！#MAJ」とコメントし、M!LKのメンバー5人と「滅！」ポーズをとった写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「最高のコラボありがとうございます！」「微笑ましい素敵なお写真」「夢の競演ですね滅ポーズ完璧すぎて滅」「新メンバー爆誕」とコメントが寄せられている。