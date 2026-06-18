歌手の平原綾香（42）が17日までにインスタグラムを更新。新幹線での出来事をつづった。平原は「新潟県、長岡。デビュー曲『Jupiter』に合わせて打ち上げられる『復興祈願花火フェニックス』のご縁で幾度となく訪れている大切な場所。街を歩けば声をかけていただきまるで故郷のように出迎えてくださいます」と新潟を訪問したことを報告し、長岡駅での写真をアップした。続けて「帰りの新幹線では長岡駅から乗車した方のスマートフ