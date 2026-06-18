ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）が、FIFAワールドカップ史上最年長で先発出場したフィールドプレイヤーとなった。FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が17日に行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国代表と対戦。6分にジョアン・ネヴェスが幸先よく先制点を決めたものの、45＋5分に追いつかれると、勝ち越しゴールを決めることはできず、1−1のドロースタートとなった。