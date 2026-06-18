相川七瀬（51）が17日、インスタグラムを更新。MAXのメンバーとの女子会ショットを公開した。投稿では、全員が黒を基調とした服装でそろい、ピースサインをしながら笑顔でカメラに収まる集合写真を公開。「MAXのみんなと久しぶりにご飯を食べたよ。色んな話して、めちゃくちゃ盛り上がりました」「これぞ、女子会」とつづった。さらに、「りっちゃんとわたし。やっぱり似てる」とNANAから言われたことも明かし、「確かに似てるw