史上初めて48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。今大会の新たな試みの一つが、ユニフォームの袖に個人の功績を称える特別なパッチだ。FIFA（国際サッカー連盟）は今月4日にパッチの取り組みについて発表した。初出場の選手に付けられるFIFAワールドカップデビューパッチ、ゴールデンブーツ（得点王）やゴールデングローブ（最優秀GK）の受賞者に付けられる金色のオナーズパッチに加え、FIFAワールドカップレガシーパッチ