グラビアアイドル猫宮かおるが17日までにインスタグラムを更新。グラビア掲載誌を告知した。猫宮は「みんなの応援で掴んだミスアクション2026の準グランプリ、副賞の紙面グラビアが掲載の漫画アクションが販売されました！」とPRし、グラビアを投稿した。猫宮はカジュアルなランジェリーに身を包み、Hカップの丸みの引き立たせている。続けて「ミスアクションでグラビアを始めて、3ケ月で入賞できるなんて思っていなかったし、紙媒