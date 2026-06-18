STV札幌テレビ竹井愛乃アナウンサーが17日、インスタグラムを更新。Vlogをアップした。竹井アナは「千鳥かまいたちゴールデンアワー収録日のVlog」と書き出し、動画を投稿。朝の生番組出演時の様子や、空港でソフトクリームを食べる姿、収録時のスタジオでの姿を収めている。竹井アナは「バタバタでしたが学びが沢山あって、とても刺激的な1日でした」と当日の感想をつづった。この投稿にフォロワーからは「かわいすぎて動悸」「こ