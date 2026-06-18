日本代表は17日、オフを挟んで3日後に迫ったチュニジア代表戦に向けて再始動した。練習開始前には選手ミーティングが行われ、気持ちを新たにチュニジア戦へ向かっていく。キャプテンの板倉滉は「昨日はオフだったのでリフレッシュして、このトレーニングの前にもう一回（気持ちを）入れたかったという思いもありました。ここからもう一回行くという思いで、今日の練習に入れました」と明かす。ミーティングの冒頭では板倉から