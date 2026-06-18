福島中央テレビアナウンサー井上千沙が17日までにインスタグラムを更新。番組出演を報告した。井上アナは「千鳥かまいたちゴールデンアワー日本全国アナウンサー大賞2026中テレからはさゆりちゃんと2人で行ってきましたー」と番組出演を報告。ノースリーブのトップス姿や、同局小野紗由利アナとのショットを投稿した。さらに続けての投稿で「収録で熊本県民テレビの平井友莉アナにも久しぶりに会えたよ」と平井友莉アナとの